Богомаз: над Брянской областью сбили семь беспилотников

Над Брянской областью сбили семь беспилотников

Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны России обнаружены и уничтожены семь БПЛА самолетного типа», — написал он в своем телеграм-канале.

Никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было, сообщил губернатор.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 29 января В Брянской области сбили 26 украинских беспилотников, тогда никто не пострадал. Среди перехваченных дронов три был реактивные.