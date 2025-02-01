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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили семь беспилотников

Богомаз: над Брянской областью сбили семь беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны России обнаружены и уничтожены семь БПЛА самолетного типа», — написал он в своем телеграм-канале.

Никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было, сообщил губернатор. 

В Брянской области сообщили о 26 сбитых украинских дронах
Политика
Фото:РИА Новости

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 29 января В Брянской области сбили 26 украинских беспилотников, тогда никто не пострадал. Среди перехваченных дронов три был реактивные.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники Минобороны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года


 

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Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
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