Мадуро принял в Каракасе посланника Трампа Ричарда Гренелла
В Каракасе прошел прием спецпосланника президента США Ричарда Гренелла, его принял лидер Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает глава МИД южноамериканского государства Иван Хиль.
«Президент Николас Мадуро принимает специального посланника [президента США] Дональда Трампа Ричарда Гренелла и обсуждает с правительством США «обнуленную повестку», — написал он в своем телеграм-канале.
Мударо на своем YouTube канале вел трансляцию их встречи во дворце Мирафлорес. Уточняется, что обсуждение «обнуленной повестки» подразумевает диалог между сторонами для пересмотра отношений между Венесуэлой и США.
На встрече также присутствовали первая леди Венесуэлы, конгрессвумен Силия Флорес и председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
Мадуро 10 января в третий раз подряд вступил в должность президента Венесуэлы. Он управляет страной с 2013 года. Бывшие представители власти США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за информацию, которая приведет к его аресту, до $25 млн.
Позднее, 19 января, за день до инаугурации президента США Дональда Трампа, Axios со ссылкой на военных советников из команды политика сообщила, что администрация Трампа хочет смены правительства и президента Венесуэлы.
Венесуэла является проблемной для США страной из-за потока мигрантов, отмечал Axios. Глава Госдепа Марко Рубио ранее заявил, что Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства».
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