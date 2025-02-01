 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Политика ,  
0 

Мадуро принял в Каракасе посланника Трампа Ричарда Гренелла

В Каракасе прошел прием спецпосланника президента США Ричарда Гренелла, его принял лидер Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает глава МИД южноамериканского государства Иван Хиль.

«Президент Николас Мадуро принимает специального посланника [президента США] Дональда Трампа Ричарда Гренелла и обсуждает с правительством США «обнуленную повестку», — написал он в своем телеграм-канале.

Мударо на своем YouTube канале вел трансляцию их встречи во дворце Мирафлорес. Уточняется, что обсуждение «обнуленной повестки» подразумевает диалог между сторонами для пересмотра отношений между Венесуэлой и США.

На встрече также присутствовали первая леди Венесуэлы, конгрессвумен Силия Флорес и председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Мадуро в третий раз подряд вступил в должность президента Венесуэлы
Политика
Николас Мадуро (в центре) с супругой Силией Флорес во время прибытия в Федеральный законодательный дворец на церемонию инаугурации

Мадуро 10 января в третий раз подряд вступил в должность президента Венесуэлы. Он управляет страной с 2013 года. Бывшие представители власти США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за информацию, которая приведет к его аресту, до $25 млн.

Позднее, 19 января, за день до инаугурации президента США Дональда Трампа, Axios со ссылкой на военных советников из команды политика сообщила, что администрация Трампа хочет смены правительства и президента Венесуэлы.

Венесуэла является проблемной для США страной из-за потока мигрантов, отмечал Axios. Глава Госдепа Марко Рубио ранее заявил, что Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства».

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Что будет с биткоином в ближайшие месяцы
Теги
Венесуэла Николас Мадуро США Вашингтон Каракас


 

Материалы по теме
Мадуро в третий раз подряд вступил в должность президента Венесуэлы
Политика
Axios узнал, что команда Трампа хочет свергнуть президента Венесуэлы
Политика
NYP узнала о венесуэльской банде в 16 штатах США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Завод «СИБУР-Кстово» приостановил отгрузку продукции после атаки БПЛАПолитика, 02:15
Российские власти сообщили о первом штрафе за «пропаганду чайлдфри»Общество, 01:52
The Times узнала, что Европа попросила США «прикрыть» миссию на УкраинеПолитика, 01:50
Мадуро принял в Каракасе посланника Трампа Ричарда ГренеллаПолитика, 01:25
В Россию из Сирии вернулись еще шесть семей с детьмиОбщество, 00:58
Трамп анонсировал «что-то значительное» после разговора с ПутинымПолитика, 00:56
Главный приз «Золотого орла» получил фильм «Воздух» Германа-младшегоОбщество, 00:47
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Стал известен новый размер маткапитала после индексации на 9,5%Финансы, 00:30
Савельев призвал готовиться к пляжному сезону 2025 года на Черном мореОбщество, 00:29
Пенсионерам проиндексировали пенсию на 9,5%. Сколько она составитОбщество, 00:15
Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с российским экипажемПолитика, 00:13
В США достали тела 41 погибшего при авиакатастрофе в ВашингтонеОбщество, 00:11
Над Брянской областью сбили семь беспилотниковПолитика, 00:05
Какие выплаты проиндексировали на 9,5% с 1 февраля. СписокОбщество, 00:01