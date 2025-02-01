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Военная операция на Украине ,  
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Харьковская ВГА назвала число населенных пунктов под контролем России

Ганчев: Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Под контролем России в настоящее время находятся около 70 населенных пунктов в Харьковской области, из них в 34 есть доступ администрации, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Около 70 поселков (находятся под контролем России. — РБК). Нужно понимать, что это все-таки села в основном <...> в 34 установлено административное управление военно-гражданской администрации <...> около 2 тыс. человек там проживают», — рассказал он в диалоге с «РИА Новости».

Однако помимо сел, среди больших городов под контролем России находится Волчанск, отметил Ганчев. Кроме этого он также назвал поселок Двуречный, который 28 января взяли под контроль российские военные. Он раньше был поселком городского типа и являлся райцентром региона, в 2022 года Двуречный вошел в состав Купянского района, напомнил Ганчев.

Говоря об остальных населенных пунктах, где не установлено административное управление, глава ВГА подметил, что основная часть населения — это пожилые люди или те, кто нуждается в медицинской помощи. 

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В конце марта 2023 года Ганчев сообщал, что под контролем России находятся 29 населенных пунктов в Харьковской области. При этом еще в середине февраля того же года было известно о 20 населенных пунктах.

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