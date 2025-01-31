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Политика ,  
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Во Франции разгромили могилу основателя «Национального фронта» Ле Пена

Фото: MarionMarechal / X
Фото: MarionMarechal / X

Вандалы во Франции разгромили могилу основателя и многолетнего лидера партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена, который скончался 7 января. Об этом сообщила внучка политика и депутат Европарламента Марион Марешаль в соцсети Х.

«Может быть, вы думаете разбить нам сердца, запугать нас, оттолкнуть нас? Но наш ответ будет заключаться в том, чтобы сражаться с вами всегда еще сильнее, поколение за поколением», — написала она.

На приложенном к посту фото видно, что был разбит стоявший на могиле крест, а также пострадала табличка с именем покойного политика.

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Фотогалерея 

Ле Пен умер 7 января в возрасте 96 лет в медицинском учреждении в коммуне Гарш (департамент О-де-Сен) в центральной части Франции, куда его доставили за несколько недель до смерти.

Жан-Мари Ле Пен родился 20 июня 1928 года в коммуне Ля-Трините-сюр-Мер в провинции Бретань на северо-западе Франции в семье рыбака и портнихи. В 1956 году Ле Пен начал политическую карьеру в рядах сторонников крайне правого политика Пьера Пужада. Он возглавлял «Национальный фронт» с 1972 по 2011 год. Он пять раз выдвигался на пост президента, в 2002 году прошел во второй тур выборов, но проиграл Жаку Шираку, набрав 17,8% голосов.

Ле Пен выступал за сокращение числа иммигрантов и отказ Франции от евроинтеграции. Его высказывание о том, что газовые камеры были «лишь эпизодом в истории Второй мировой войны», припоминали на протяжении всей его карьеры, отметило BFMTV. В частности, его неоднократно судили за публичные оскорбления, разжигание ненависти и насилие.

В 2011-м Ле Пен передал управление партией своей дочери Марин, а в 2015-м его исключили из «Национального фронта». В 2018-м партия сменила название на «Национальное объединение».

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Теги
Франция Национальный фронт Жан-Мари Ле Пен


 

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