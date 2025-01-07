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Политика ,  
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Умер Жан-Мари Ле Пен

Жан-Мари Ле Пен
Жан-Мари Ле Пен (Фото: Vincent Isore / imago stock&people / Global Look Press)

Умер бывший лидер партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, ему было 96 лет, сообщает Le Monde.

Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на его близких уточняет, что политик умер в медицинском учреждении в коммуне Гарш (департамент О-де-Сен), куда его доставили несколько недель назад. «Жан-Мари Ле Пен ушел к Богу во вторник в 12:00 в окружении семьи», — приводит AFP заявление родственников политика.

Жан-Мари Ле Пен возглавлял «Национальный фронт» с 1972 по 2011 год. Он пять раз выдвигался на пост президента, в 2002 году прошел во второй тур выборов, но проиграл Жаку Шираку, набрав 17,8% голосов. В 2011-м Ле Пен передал управление партией своей дочери Марин, а в 2015-м его исключили из «Национального фронта». В 2018-м партия сменила название на «Национальное объединение».

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Жан-Мари Ле Пен Национальное объединение Франция смерть
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