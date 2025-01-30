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Руспродсоюз сообщил, что на «Светофор» приходится 50% исков к рознице

Руспродсоюз: 50% исков Роспотребнадзора к розничным сетям касается «Светофора»

Примерно половина всех исков Роспотребнадзора к розничным сетям относится к сети магазинов «Светофор», заявил директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в эфире «России 24».

«Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям — вот они касаются «Светофора», — заявил Востриков.

Он отметил, что претензии предъявляются, в частности, к нарушению закона о торговле, о возвратах товаров. По словам Вострикова, учредители этой торговой сети повышают конкурентные преимущества за счет низких цен на продукты, но качество их, при этом, теряют в качестве товаров.

«Ведомости» узнали о возможном закрытии части «Светофоров» в Москве
Бизнес
Фото:Андрей Самсонов / ТАСС

Ранее «Ведомости», со ссылкой на соответствующие судебные решения, сообщила, что работу почти половины магазинов «Светофор» в Москве и Московской области могут приостановить из-за санитарно-эпидемиологических нарушений. Согласно материалам дела, Роспотребнадзор обнаружил в торговых помещениях насекомых, мусор, просрочку и выявил нарушения правил хранения продукции.

По данным газеты, четыре иска Роспотребнадзора к управляющим магазинами ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50» удовлетворены, еще несколько торговых точек уже закрыли. Речь идет, в частности, о «Светофорах» в Новокосино, Митино, Нагатинском Затоне и Лефортово. Согласно данным «Яндекс Карт», временно закрыли шесть из 15 магазинов, по данным 2ГИС, девять из 24-х. На сайте «Светофора» числится 24 торговые точки в Москве.

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«Светофор» Роспотребнадзор иски
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