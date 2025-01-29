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Китайские ученые вывели мышат от ДНК двух самцов

Китайские ученые вывели мышат от ДНК двух самцов
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Китайские ученые смогли вырастить взрослых мышей, используя ДНК двух родителей-самцов. Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Cell Stem Cell.

Биологи не только вывели здоровых жизнеспособных животных, но и сделали это способом, который может пролить свет на сложный набор генов, активность которых зависит от того, от какого родителя они унаследованы, пишет Live Science. Проблемы с этими генами, известными как импринтированные гены, могут вызывать различные заболевания у человека, включая синдром Ангельмана.

«Я восхищаюсь этой работой — считаю, что это важный подход. Это еще один шаг вперед в понимании биологии импринтинга», — прокомментировал эксперимент китайских ученых Кит Лэтэм, профессор зоотехнии, акушерства, гинекологии и репродуктивной биологии в Университете штата Мичиган, не принимавший участия в исследовании.

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В 2024 году исследования с участием поющей мыши, проведенные учеными из США, раскрыли важный механизм, объясняющий адаптацию мозга к изменяющемуся ритму жизни.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за поведением мышей в контролируемых условиях, обучая их выполнять определенные задачи. С помощью передовых методов нейровизуализации они анализировали активность мозга животных. В ходе исследования было обнаружено, что мозговая активность мышей изменялась под воздействием стимулов, связанных со временем. Это открытие привело к важному заключению: мозг мыши способен изменять восприятие времени в зависимости от внешних факторов.

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Китай ученые ДНК мыши геном
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