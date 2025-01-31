Эксперты назвали яркий свет возможной причиной авиакатастрофы в США

Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Giles / U.S. Coast Guard / Getty Images

Эксперты считают, что причиной столкновения над Вашингтоном военного вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера мог стать яркий свет. Об этом телеканалу CNN сообщила авиационный аналитик и бывший генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Шиаво.

Она рассказала, что при ночных полетах пилоты часто фокусируются на движущихся огнях, которые могут отвлечь их внимание. По ее мнению, пилот вертолета мог сосредоточиться на ярком движущемся свете и принять его за самолет, который должен был отслеживать.

Шиаво отметила, что вертолет, возможно, находился на слишком большой высоте, что тоже могло поспособствовать столкновению.

Версию о нарушении безопасной высоты полета вертолетом Black Hawk также выдвинул президент США Дональд Трамп. В своем посте в соцсети Truth Social он отметил, что вертолет летел гораздо выше допустимого предела в 200 футов.

Столкновение военного вертолета и пассажирского лайнера произошло 30 января на высоте около 91 м (300 футов) вблизи аэропорта Рейгана в Вашингтоне. Обломки упали в реку Потомак, спасатели извлекли 40 тел (по состоянию на 31 января). На борту самолета было 64 человека, в вертолете — трое военных. Число жертв пока не уточняется.