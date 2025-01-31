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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Спасатели нашли тела погибших в авиакатастрофе в США Шишковой и Наумова

Спасатели нашли тела погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишковой и Наумова
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов были на борту самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне
Евгения Шишкова и Вадим Наумов, 1997 год
Евгения Шишкова и Вадим Наумов, 1997 год (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Спасатели обнаружили тела чемпионов мира 1994 года по фигурному катанию Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном.

Людмила Великова, которая была тренером Шишковой и Наумова, сообщила «Матч ТВ», что нашли тела всех фигуристов. «У меня там находится внук, и он передал, что все тела нашли», — сказала Великова.

Незадолго до этого мать Наумова сообщила «Комсомольской правде», что говорила со своим внуком Максимом, который находится на месте происшествия. «Он сказал, что нашли тело мамы», — рассказала она.

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Евгения Шишкова и Вадим Наумов

Пассажирский самолет, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в ночь на 30 января по Москве (поздний вечер 29 января по местному времени). Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту им. Рональда Рейгана, а вертолет выполнял учебный полет. Столкновение произошло над рекой Потомак.

На борту самолета были 64 человека, в вертолете — трое, выживших не обнаружено. К утру пятницы несколько десятков тел погибших удалось достать из реки.

На борту были в том числе 14 фигуристов и тренеров, которые летели с чемпионата США. Среди них — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе сборной России Шишкова и Наумов.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание авиакатастрофа США


 

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