Путин назначил нового замдиректора Росгвардии
Генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен на должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин (на момент подготовки новости документ еще не опубликован).
Согласно справке на сайте Росгвардии, Сонин родился 10 мая 1977 года в Московской области. В 1998 году окончил Московский юридический институт МВД России, а в 2010 году — Академию управления МВД России. Является кандидатом юридических наук.
Имеет более 20 лет опыта в органах внутренних дел, начав службу оперуполномоченным по борьбе с имущественными преступлениями и пройдя путь до начальника межмуниципального управления МВД «Раменское».
В 2022 году был назначен начальником Росгвардии по Московской области. В 2023 году получил звание генерал-майора полиции. В январе 2024 года был назначен начальником Главного управления Росгвардии по городу Москве.
За службу Сонин был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и наградным оружием.
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