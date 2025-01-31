 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Политика ,  
0 

Путин назначил нового замдиректора Росгвардии

Василий Сонин
Василий Сонин (Фото: Росгвардия. Москва / Telegram)

Генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен на должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин (на момент подготовки новости документ еще не опубликован).

Путин распространил на Росгвардию выплату ₽400 тыс. для контрактников
Политика
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Согласно справке на сайте Росгвардии, Сонин родился 10 мая 1977 года в Московской области. В 1998 году окончил Московский юридический институт МВД России, а в 2010 году — Академию управления МВД России. Является кандидатом юридических наук.

Имеет более 20 лет опыта в органах внутренних дел, начав службу оперуполномоченным по борьбе с имущественными преступлениями и пройдя путь до начальника межмуниципального управления МВД «Раменское».

В 2022 году был назначен начальником Росгвардии по Московской области. В 2023 году получил звание генерал-майора полиции. В январе 2024 года был назначен начальником Главного управления Росгвардии по городу Москве.

За службу Сонин был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и наградным оружием.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Что будет с биткоином в ближайшие месяцы
Теги
Персоны
Владимир Путин Росгвардия назначения указ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года


 

Материалы по теме
Женщинам в Росгвардии заменили пилотки на шляпы
Политика
Подполковника Росгвардии обвинили в превращении полигона в свалку
Общество
Росгвардия раскрыла число членов ДРГ, прорывавшейся в Брянскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 17:34
ГК «Галс-Девелопмент» заняла второе место в «Рейтинге работодателей»Пресс-релиз, 18:35
Гид по Замоскворечью: главные адреса и точки притяженияРБК и Донстрой, 18:29
Путин назначил нового замдиректора РосгвардииПолитика, 18:21
Reuters сообщил о рекорде поставок российского газа по «Турецкому потоку»Экономика, 18:21
С выжившего путешественника Пичугина взяли подписку о невыездеОбщество, 18:19
Минспорта Украины попросило IIHF продлить отстранение сборной РоссииСпорт, 18:12
КХЛ оштрафовала СКА за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»Спорт, 18:12
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
В Тюменской области нашли похищенную 13-летнюю девочкуОбщество, 17:56
Красиво и модно: зачем переодели работников дома культуры «ГЭС-2»РБК и «ГЭС-2», LIME, 17:56
Аналитики «Цифра брокер» назвали топ-5 акций на февральИнвестиции, 17:52
Клетки мозга и робот-медуза: как биороботы меняют мир технологийЭкономика инноваций, 17:49
Трамп заявил о нарушении вертолетом Black Hawk безопасной высоты полетаОбщество, 17:47
Само не пройдет: почему нельзя игнорировать акне у подростковPro, 17:42