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Путин назначил нового начальника Росгвардии в Москве

Хинштейн: Путин назначил нового начальника управления Росгвардии по Москве
Новым начальником столичного управления ведомства стал генерал-майор полиции Василий Сонин
Василий Сонин
Василий Сонин (Фото: Росгвардия по Московской области)

Президент России Владимир Путин назначил нового начальника главного управления Росгвардии по городу Москве, им стал генерал-майор Василий Сонин. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Депутат отметил, что назначение произошло 4 января. Указ о назначении Сонина пока не опубликован, на сайте столичного управления Росгвардии начальником числится генерал-майор Виктор Дикевич, а сам Сонин указан в качестве начальника на сайте управления Росгвардии по Московской области.

«Ранее он руководил Росгвардией Подмосковья, выведя областной главк на лидерские позиции внутри ведомства», — написал о Сонине Хинштейн.

Согласно справке на сайте подмосковного управления Росгвардии, Сонину 46 лет, звание генерал-майора полиции он получил в феврале 2023 года, а на должность начальника Росгвардии по Московской области был назначен в марте 2022 года.


 

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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