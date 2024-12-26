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Подполковника Росгвардии обвинили в превращении полигона в свалку

Экс-командир батальона разрешил бизнесменам свозить на территорию полигона бытовые отходы, ущерб составил не менее 30 млн руб., уверен СК. Обвиняемый попросил суд «понять» его и рассказал, что заработал только 500 тыс. руб.
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Следственный комитет обвинил бывшего командира батальона отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии Батира Абазова в превышении должностных полномочий, причинивших тяжкие последствия, он арестован, пишет «Коммерсантъ».

Его считают виновным в превращении вверенного ему подразделения в свалку бытовых отходов. Абазов в 2023 и 2024 годах, «действуя из корыстной заинтересованности, совместно с другими должностными лицами командования войсковой части» разрешил бизнесменам свозить на территорию полигона дивизии строительный и бытовой мусор для захоронения, полагает Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК.

По версии ведомства, площадь свалки составила не менее 107 тыс. кв. м, а ущерб — не менее 30 млн руб. Такая сумма, по оценке следователей, потребуется на восстановление почвы. Абазову грозит от трех до десяти лет лишения свободы по п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК.

Дивизия оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского — главное боевое соединение Росгвардии и «визитная карточка» всего ведомства, сообщает ТАСС. Ей присвоены ордена Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской Революции.

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Защита подсудимого попросила назначить домашний арест, поскольку мужчина активно сотрудничает со следствием, а противоправной деятельностью занимался только два месяца в 2023 году и десять дней в 2024-м. «За два с половиной месяца невозможно завести столько мусора, чтобы причинить ущерб на 30 млн!» — сказал адвокат Руслан Басов и предположил, что на самом деле его подзащитный нанес ущерб на 1 млн руб.

Басов считает, что подполковника заключили в СИЗО из-за «громких формулировок следствия», но к нему следует отнестись гуманнее, ведь многодетная семья обвиняемого «живет небогато», а жена работает воспитательницей в детском саду. Сам обвиняемый рассказал на заседании суда, что «частично осознал» вину и попросил судью «понять» его.

Абазов рассказал изданию, что ему удалось заработать 500 тыс. руб., на преступление он пошел в связи с тяжелым материальным положением и необходимости обеспечивать троих детей. «Дело почти дошло до развода», — добавил он.

Против перевода Абазова под домашний арест высказался представитель СК, рассказав, что подсудимый общался с одним из свидетелей по делу, «пытаясь воспрепятствовать расследованию». По словам следователя, все еще «устанавливается круг лиц, входивших в преступную группу вместе с Абазовым». Суд оставил подполковника в СИЗО.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Росгвардия полигон превышение должностных полномочий
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