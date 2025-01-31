В Тюменской области нашли похищенную 13-летнюю девочку

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Сотрудники полиции установили местонахождение 13-летней школьницы, которую похитили в Тюменской области накануне. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня разыскиваемый автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Саратовской области. Все находившиеся в машине граждане, в том числе несовершеннолетняя, находятся в отделе полиции». — отметила она.

Ранее следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения 13-летней девочки в селе Княжево. По версии следствия, двое мужчин на автомобиле Kia Rio темного цвета с государственным номером 290 похитили и увезли школьницу.

Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, что девочка добровольно подошла к автомобилю, заднюю дверь ей открыл мужчина, а затем она села в машину.