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Общество ,  
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В Тюменской области нашли похищенную 13-летнюю девочку

Фото: SoneNS / Shutterstock
Фото: SoneNS / Shutterstock

Сотрудники полиции установили местонахождение 13-летней школьницы, которую похитили в Тюменской области накануне. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня разыскиваемый автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Саратовской области. Все находившиеся в машине граждане, в том числе несовершеннолетняя, находятся в отделе полиции». — отметила она.

Появилось видео похищения 13-летней девочки в тюменском селе Княжево
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Ранее следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения 13-летней девочки в селе Княжево. По версии следствия, двое мужчин на автомобиле Kia Rio темного цвета с государственным номером 290 похитили и увезли школьницу.

Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, что девочка добровольно подошла к автомобилю, заднюю дверь ей открыл мужчина, а затем она села в машину.

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Теги
Тюменская область Ирина Волк МВД похищение


 

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