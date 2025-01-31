В Тюменской области нашли похищенную 13-летнюю девочку
Сотрудники полиции установили местонахождение 13-летней школьницы, которую похитили в Тюменской области накануне. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк.
«Сегодня разыскиваемый автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Саратовской области. Все находившиеся в машине граждане, в том числе несовершеннолетняя, находятся в отделе полиции». — отметила она.
Ранее следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения 13-летней девочки в селе Княжево. По версии следствия, двое мужчин на автомобиле Kia Rio темного цвета с государственным номером 290 похитили и увезли школьницу.
Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, что девочка добровольно подошла к автомобилю, заднюю дверь ей открыл мужчина, а затем она села в машину.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Что будет с биткоином в ближайшие месяцы