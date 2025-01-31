СК завел дело после исчезновения 13-летней девочки в Тюменской области
Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения 13-летней девочки. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка ведомства.
По версии следствия, 30 января 2025 года в селе Княжево неизвестные на автомобиле Kia Rio темного цвета с государственным номером 290 увезли девочку в неизвестном направлении. В этот момент в автомобиле находились двое мужчин: водитель и пассажир. Их местонахождение не известно.
На видеокадрах, которые есть в распоряжении следователей, видно, как девочка выходит с территории школы навстречу мужчине. Затем тот открывает ей заднюю дверь машины, после чего школьница садится в автомобиль.
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