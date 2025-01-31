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Общество ,  
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Появилось видео похищения 13-летней девочки в тюменском селе Княжево

Появилось видео похищения 13-летней девочки в тюменском селе Княжево
Video

Следователи в Тюменской области показали видеокадры, на которых запечатлен момент, как похищенная неизвестными 13-летняя девочка садится к ним в автомобиль Kia Rio темного цвета.

По версии следствия, неизвестные на машине марки Kia Rio темного цвета похитили девочку и увезли в неизвестном направлении. В этот момент в автомобиле находились двое мужчин: водитель и пассажир.

На видеокадрах, оказавшихся в распоряжении следователей, видно, как девочка выходит с территории школы навстречу мужчине, а затем вместе с ним садится в автомобиль.

По данным следствия, девочка покинула школу в хорошем настроении. На кадрах видно, что она добровольно подошла к автомобилю, заднюю дверь ей открыл мужчина.

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Теги
Тюменская область девочка похищение Следственный комитет уголовное дело село


 

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