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Политика ,  
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Пашинян назвал условие совместной службы пограничников Армении и России

Пограничники на заставе &laquo;Аразап&raquo; на армяно-турецкой границе
Пограничники на заставе «Аразап» на армяно-турецкой границе (Фото: Константин Тарусов / ТАСС)

Пограничники России и Армении будут продолжать вести совместную службу на границах с Ираном и Турцией до тех пор, пока у сторон есть политическая воля. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Aysor.

«Мы сейчас осуществляем совместную службу, и не исключаю, что рамки этой совместной службы будут расширены», — отметил он.

Пашинян добавил, что сейчас Армения сама осуществляет пограничный контроль в аэропорту Звартноц, также «пограничный с Ираном пункт на 100% находится под контролем» армянских пограничников.

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Политика
Фото:А. Корнющенко / РИА Новости

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между ними закрыта с 1993 года. Стороны неоднократно говорили о готовности к урегулированию, однако пока договориться о разблокировке границы им не удалось. По словам Мирзояна, «турецкая сторона увязывает нормализацию армяно-турецких отношений с нормализацией армяно-азербайджанских отношений».

Ранее глава армянского МИДа Арарат Мирзоян заявил, что сокращение присутствия российских пограничников на границе между Арменией и Турцией можно будет обсуждать с того момента, когда между Ереваном и Анкарой установятся доверительные отношения.

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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года


 

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