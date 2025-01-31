В Запорожской области после атаки дрона ВСУ погиб мужчина

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Мужчина, получивший множественные ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Ранее Балицкий сообщил об ударе украинским БПЛА по гражданскому автомобилю на трассе Васильевка — Токмак. В результате удара множественные осколочные ранения ног ранения получил мужчина 1951 года рождения, житель села Зеленый Гай, его доставили в больницу в тяжелом состоянии, отметил тогда глава области.

В начале января украинские беспилотники нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Тогда в результате атаки три человека получили ранения различной степени тяжести.