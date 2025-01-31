В Запорожской области после атаки дрона ВСУ погиб мужчина
Мужчина, получивший множественные ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщил об ударе украинским БПЛА по гражданскому автомобилю на трассе Васильевка — Токмак. В результате удара множественные осколочные ранения ног ранения получил мужчина 1951 года рождения, житель села Зеленый Гай, его доставили в больницу в тяжелом состоянии, отметил тогда глава области.
В начале января украинские беспилотники нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Тогда в результате атаки три человека получили ранения различной степени тяжести.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»