Владимирский губернатор сообщил об упавшем дроне в Судогодском районе
Украинский дрон упал в Судогодском районе Владимирской области прошлой ночью, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, жертв, пострадавших и угрозы для населения нет.
«На месте работают специалисты правоохранительных структур, Министерства обороны, сотрудники областного правительства и органов местного самоуправления», — написал он.
По словам главы региона, незначительные повреждения получил забор частного дома.
Согласно данным ежедневной сводки Минобороны России, в стране за ночь силы ПВО сбили 49 беспилотников над семью регионами.
Из них 25 дронов ликвидировали над Ростовской областью, восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской, четыре — над территорией Ярославской области и по два — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края. Погибших и пострадавших нет.
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