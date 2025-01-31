Владимирский губернатор сообщил об упавшем дроне в Судогодском районе

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Украинский дрон упал в Судогодском районе Владимирской области прошлой ночью, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, жертв, пострадавших и угрозы для населения нет.

«На месте работают специалисты правоохранительных структур, Министерства обороны, сотрудники областного правительства и органов местного самоуправления», — написал он.

По словам главы региона, незначительные повреждения получил забор частного дома.

Согласно данным ежедневной сводки Минобороны России, в стране за ночь силы ПВО сбили 49 беспилотников над семью регионами.

Из них 25 дронов ликвидировали над Ростовской областью, восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской, четыре — над территорией Ярославской области и по два — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края. Погибших и пострадавших нет.