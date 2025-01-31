Передавший взятку полицейский оценил свои услуги в 2,5 млн руб.

Сергей Бивол (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Арестованный по делу экс-главы «Фонбета» Сергея Анохина полицейский Сергей Бивол получил через посредников (своего бывшего коллегу и адвоката) 15 млн руб. для дальнейшей передачи другому сотруднику правоохранительных органов в качестве взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве отметили, что Бивол, занимавший должность начальника следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы, передал посреднику 12,5 млн руб., а оставшиеся деньги (2,5 млн руб.) оставил себе в качестве вознаграждения за услуги.

«С учетом позиции представителя прокуратуры Московской области суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что вопрос об избрании меры пресечения еще трем фигурантам уголовного дела: начальнику отделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Центральному административному округу ГУ МВД, бывшему сотруднику МВД и адвокату — будет рассмотрен судом в ближайшее время.

Анохин — бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза (РФС). Пост гендиректора «Фонбет» он занял в апреле 2022 года. Это одна из ведущих компаний на российском букмекерском рынке. Летом 2022-го «Фонбет» стал титульным и беттинговым партнером Кубка России. В РФС сообщили, что задержание Анохина не имеет отношения к его работе в футбольном союзе.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Анохин дал взятку в размере 60 млн руб. через цепочку посредников, пытаясь не допустить представления в следственные органы итогов расследования ФСБ и МВД по поводу хищения бюджетных средств на предыдущем месте работы.