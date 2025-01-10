Путин обсудил с Совбезом безопасность празднования 80-летия Победы

Владимир Путин (Фото: администрация президента России)

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза меры безопасности, которые будут приняты при праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие.

Глава государства регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Предыдущее заседание состоялось 28 декабря.

Оно было посвящено вопросам взаимодействия России с «ближайшими друзьями, коллегами, партнерами, союзниками». В том числе речь на заседании шла об отношениях со странами Каспийского региона.