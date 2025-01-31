Конгрессмены призвали отменить гастроли китайского балета в США

Артисты Национального балета Китая исполняют балет «Китайский новый год» в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне, США, 29 января 2025 года (Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press)

Американские конгрессмены выразили обеспокоенность решением Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди принять гастроли Национального балета Китая. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Комитета палаты представителей конгресса США по делам Китая.

Конгрессмены-республиканцы Крис Смит и Джон Муленар призвали пересмотреть сотрудничество с китайской балетной труппой, чьи выступления запланированы в Вашингтоне с 29 января по 2 февраля в рамках празднования китайского Нового года. По их утверждению, балетная труппа может быть связана с политическими структурами Пекина, находится под контролем Коммунистической партии Китая (КПК) и является частью ее пропагандистского аппарата.

В письме подчеркивается, что в КНР отсутствует свобода художественного самовыражения, а искусство используется как инструмент политического влияния. По словам конгрессменов, несмотря на то что постановки Национального балета Китая могут выглядеть как чисто культурное событие, они фактически служат интересам КПК, преследующей писателей, художников и других творческих деятелей, осмелившихся критиковать власть.

Конгрессмены также задали ряд вопросов о финансировании предстоящих выступлений. В частности, они хотят выяснить, будут ли использованы средства, выделенные конгрессом США на содержание Центра Кеннеди, а также имеются ли спонсоры из числа китайских государственных структур или связанных с КПК организаций. Кроме того, они предложили Центру Кеннеди публично обратить внимание на проблему репрессий в отношении китайских художников, например, разместив информацию об этом в программках или организовав выставку работ деятелей искусства, находящихся в заключении.

Смит и Муленар также призвали руководство Центра Кеннеди встретиться с китайскими диссидентами, проживающими в США. Если же Центр Кеннеди откажется предпринять подобные шаги, законодатели ставят под вопрос целесообразность проведения гастролей Национального балета Китая и призывают рассмотреть возможность их отмены.