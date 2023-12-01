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Политика ,  
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Минюст признал иноагентами проект «Ковчег» и повторно телеканал «Дождь»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст в связи с прекращением деятельности в качестве иностранного агента исключил из реестра ООО «Телеканал Дождь» (признан нежелательной организацией), но внес туда объединение лиц, которое осуществляет деятельность под таким же названием, говорится в сообщении министерства.

В реестр иностранных агентов добавлен социолог Игорь Эйдман, проект «Ковчег», который оказывают помощь эмигрантам, уехавшим из России из-за военной операции на Украине, а также его основательница, правозащитница Анастасия Буракова.

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Теги
Минюст иностранные агенты телеканал Дождь
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