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Политика ,  
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Захарова назвала нового генсека НАТО «надежным русофобом»

Захарова назвала нового генсека НАТО Марка Рютте надежным русофобом
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте — «надежный русофоб», который продолжит на своем посту антироссийскую деятельность. Такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Москва не ожидает от Рютте «никакого конструктива». Новый генсек НАТО получил должность после того, как зарекомендовал себя приверженцем русофобского лагеря на посту премьер-министра Нидерландов, добавила Захарова.

«Я думаю, именно этим он и заслужил место генсека НАТО, так сказать, надежный русофоб. Нет никаких сомнений, что он продолжит следовать своим антироссийским подходам и на новой должности», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).

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Марк Рютте

26 июня послы стран НАТО утвердили новым генсеком блока 57-летнего Рютте, который четыре срока подряд (с 2010 года) возглавлял правительство Нидерландов. На новом посту Рютте сменил Йенса Столтенберга, который возглавлял альянс с 2014 года.

1 октября Столтенберг ушел в отставку, а Рютте стал новым главой НАТО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что избрание Рютте новым генсеком НАТО вряд ли повлияет на политику альянса.

Среди несогласных с кандидатурой Рютте была в том числе Румыния, президент которой Клаус Йоханнис неожиданно вступил в гонку за пост генсека НАТО в марте, отметив, что альянс нуждается в свежем взгляде на свою миссию. Однако 20 июня он снял свою кандидатуру.

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Мария Захарова Марк Рютте НАТО русофобия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Марк Рютте фото

Марк Рютте

генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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