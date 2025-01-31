Кремль подтвердил контакты с США из-за смерти россиян в авиакатастрофе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что США уведомили Кремль о погибших при авиакатастрофе в Вашингтоне россиянах и предложили помощь в передаче останков, передал корреспондент РБК.

Пассажирский самолет, летевший из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk накануне, 30 января (поздним вечером 29 января по местному времени). Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту Рональда Рейгана, а вертолет выполнял учебный полет.

Песков уточнил, что, если с гражданами другой страны происходят какие-либо происшествия, государства уведомляют об этом.

«Так происходит и сейчас. Дипломатические каналы в этом плане работают», — сказал он, отвечая на просьбу подтвердить заявления президента США Дональда Трампа о контактах с Россией из-за трагедии.

Пресс-секретарь также отметил, что дипломаты обсуждают формальности, например доставку тел.

Ранее Трамп заявил, что на борту лайнера были россияне. «Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран, которые находились на борту. Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне, и по всей Америке, и в России. Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались в этом самолете. Мне очень, очень жаль», — сказал он.

Столкновение воздушных судов произошло над рекой Потомак. На борту самолета были 64 человека, в вертолете — трое, выживших не обнаружено.

Ранее представитель МИДа Мария Захарова заявила, что трое погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне имели российское гражданство, при этом еще один человек также мог им обладать, информация выясняется.

Среди них — чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Другими пассажирами были и тренеры и фигуристы американской сборной, возвращавшиеся с чемпионата США, который прошел с 20 по 26 января в Уичито. Фигурист Джон Маравилла заявлял, что в самолете были «около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров».