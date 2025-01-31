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Экономика ,  
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С 1 февраля «Яндекс. Такси» введет автоотчисления налогов за самозанятых

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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сервис «Яндекс. Такси» с 1 февраля начнет автоматически отчислять налог на профессиональный доход (НПД) за всех своих самозанятых исполнителей, сообщили газете «Ведомости» в компании.

Представитель корпорации также уточнил, что «Яндекс. Такси» уже уведомила об этом своих самозанятых. Сервис станет первой в России цифровой платформой, говорится в сообщении газеты. Эту инициативу компания обсудила с ФНС и ввела ее, чтобы «упростить выплату НПД для самозанятых партнеров», добавили в компании.

Автоотчисления будут производиться компанией ежемесячно с предварительным расчетом и удержанием налогов со всех доходов после каждой поездки, со всех доходов, полученных самозанятым через сервис.

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Фото:Бери заряд

Сама идея обязать сервисы платить налоги самозанятых не новая в России. В 2023 году в Государственной думе обсуждали возможность передать обязанность выплачивать налоги за самозанятых цифровым платформам, посредством которых они работают, например «Яндексу», «Сберу» или маркетплейсам. С такой инициативой выступил представитель Минтруда, идею поддержала ФНС, сообщали «Ведомости». Как отметили собеседники издания, ее внедрение будет зависеть от окончательного решения службы, вероятность положительного решения высока.

Источники газеты добавили, что инициатива содержится в перечне прав и обязанностей цифровых платформ, который есть в законопроекте — спутнике к новому рамочному законодательству о занятости населения. Платформы предлагают наделить «функциями налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым».

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Теги
налоги самозанятые Яндекс Такси


 

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