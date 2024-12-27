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«Яндекс» купил сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!»

В распространение станций с пауэрбанками компания вложит более ₽2 млрд в ближайшие два года, будет расширена география сервиса. В отрасли оценивают стоимость «Бери заряд!» в ₽1,7–3,3 млрд
Яндекс YDEX ₽3 828 +1,14% Купить
Фото: Бери заряд
Фото: Бери заряд

«Яндекс» приобрел сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!» и выделяет его в отдельное бизнес-направление наравне с остальными арендными сервисами «Яндекс Go», говорится в поступившем в РБК сообщении компаний.

Сумма сделки не раскрывается. Аренда зарядок появится в «Яндекс Go» в первом квартале следующего года.

В 2025 и 2026 годах «Яндекс» инвестирует в распространение зарядных станций свыше ₽2 млрд. Первоочередной задачей станет расширение географии работы сервиса и увеличение количества зарядных станций. Места, где они будут наиболее востребованы, «Яндекс» планирует определить с помощью технологий прогнозирования спроса и анализа транспортных потоков. Чтобы ускорить расширение инфраструктуры, компания намерена привлекать новых партнеров по системе франшизы.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

«Сервис кратно растет каждый год — сейчас у нас уже 40 тыс. зарядных станций и 6 млн пользователей, по итогам года ожидаем удвоение выручки», — рассказал основатель сервиса «Бери заряд!» Кирилл Кулаков.

Год назад Кулаков рассказывал о планах публичного размещения акций, чтобы не лишаться контроля: «Крупные инвесторы часто хотят много контроля [в компании] с возможностью принимать стратегические решения. Нам не хочется заходить в такую историю без общих взглядов на будущее проекта, поэтому пока мы будем двигаться к IPO». Спустя полгода сервис завершил pre-IPO, за три дня удалось привлечь более ₽750 млн.

«Бери заряд!» запустился в 2018 году. По данным компании, сейчас у нее 5 млн зарегистрированных пользователей, более 70 тыс. ежедневных пользователей и доля 70% на этом рынке.

Сервис может оцениваться в ₽1,7 млрд (по сравнительному подходу) или ₽3,3 млрд (по доходному подходу), рассказал «Коммерсанту» основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. Анонимный собеседник издания уточнил, что до «Яндекса» компания предлагала продажу МТС за ₽3,2 млрд, но оператор связи решил развивать собственный сервис.

Независимо развивающимся сервисам аренды пауэрбанков будет как минимум трудно, а скорее всего, невозможно конкурировать с экосистемными компаниями, уверен гендиректор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Николай Богатищев.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анна Балашова Анна Балашова
Яндекс зарядные устройства
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