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«Ведомости» узнали об идее обязать сервисы платить налоги самозанятых

«Ведомости»: обязанность платить налоги за самозанятых могут передать маркетплейсам
Сейчас самозанятые платят налоги самостоятельно, например через приложение «Мой налог». В Думе и правительстве обсуждают идею передачи этой обязанности маркетплейсам и цифровым площадкам, которые связывают исполнителя и заказчика
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Государственной Думе обсуждают возможность передать обязанность выплачивать налоги за самозанятых цифровым платформам, посредством которых они работают, например, «Яндексу», «Сберу» или маркетплейсам. Об этом газете «Ведомости» сообщили два участника обсуждения.

С такой инициативой выступил представитель Минтруда, идею поддержала Федеральная налоговая служба (ФНС). Как отметили собеседники издания, ее внедрение будет зависеть от окончательного решения службы, вероятность положительного решения высока.

Источники газеты добавили, что инициатива содержится в перечне прав и обязанностей цифровых платформ, который есть в законопроекте-спутнике к новому рамочному законодательству о занятости населения. Платформы предлагают наделить «функциями налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым». Документ находится на рассмотрении в комиссии Минтруда.

Минтруд и ФНС не ответили на запросы издания.

Эксперимент по внедрению особого налогового режима «самозанятость» начался в 2019 году в нескольких российских регионах, теперь он действует на территории всей страны, в том числе и в новых регионах. По данным ФНС на начало марта этого года, как самозанятые в России зарегистрированы более 7 млн человек. Ставка налога для них составляет от 4% (для доходов от физлиц) до 6% (для доходов от юрлиц). За время эксперимента участники зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн руб., рассчитанный налог составил 81 млрд руб.

Цифровые площадки нередко предлагают своим партнерам оформлять статус самозанятых. Например, Wildberries предоставляет возможность работать в этом качестве поставщикам, «Яндекс.Маркет» — продавцам, «Суточно.ру» — арендодателям. На данный момент налогоплательщики самостоятельно осуществляют выплаты, например через приложение «Мой налог». В некоторых случаях это происходит автоматически (например, для тех, кто сотрудничает с «Яндекс.Маркетом»).

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самозанятые маркетплейс налоги
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