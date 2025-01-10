В ДНР сообщили об ударе ракетами HIMARS по супермаркету в Донецке

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Донецку, наибольшие повреждения получил супермаркет Молоко, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«Дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS атакована Шахтерская площадь в Киевском районе Донецка», — написал он.

По данным главы региона ранения получили два человека. Источники ТАСС в оперативных службах сообщили, что в результате ракетной атаки пострадали четыре человека.



В зоне обстрела оказались офисные здания и жилые дома, повреждены не менее 10 автомобилей.

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