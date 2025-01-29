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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

Пушилин: при обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Павлов / Reuters
Фото: Владимир Павлов / Reuters

В ходе обстрела Горловки 29 января пострадали три мирных жителя, включая двух сотрудников МЧС России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его данным, в Центрально-Городском районе города вследствие применения кассетных боеприпасов ствольной артиллерии была повреждена территория военизированной горноспасательной части, ранены два сотрудника экстренных служб. В Никитовском районе пострадала женщина 1980 года рождения.

В результате обстрела в Центрально-Городском районе повреждены шесть жилых домов и четыре автомобиля, в Никитовском районе повреждена линия электропередачи.

Всего за день было зафиксировано около десяти атак с применением артиллерии калибра 155 мм, включая кассетные боеприпасы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Фото:Reuters

24 января центр Горловки подвергся массированному обстрелу, были зафиксированы серьезные повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. В ходе обстрела жилого массива «Строитель» погибла мирная жительница, еще 12 человек получили ранения.

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Горловка Денис Пушилин обстрел Военная операция на Украине
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