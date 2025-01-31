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Общество ,  
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Вертолет привлекли к тушению пожара в хостеле на окраине Москвы

Вертолет привлекли к тушению пожара в хостеле на окраине Москвы
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Вертолет Ка-32 привлечен к тушению пожара, начавшегося утром на северо-западе Москвы в одном из административных зданий, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Там уточнили, что специалисты локализовали пожар на 2 тыс. кв. м, неизвестно, есть ли пострадавшие. В тушении пожара задействованы 155 человек и 45 единиц техники.

Пожарный поезд привлечен для тушения огня в хостеле на окраине Москвы
Общество
Фото:МЧС России

Ранее к тушению пожара на улице Сходненский тупик уже привлекли пожарный поезд. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что огонь появился на территории бывшего завода, где сейчас располагается хостел. Оттуда были эвакуированы порядка 300 человек, сообщили в МЧС России.

По данным МЧС, у здания частично обрушилась крыша.

Пожару присвоен третий ранг сложности.

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Теги
пожар вертолеты Тушино Москва


 

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