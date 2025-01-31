Вертолет привлекли к тушению пожара в хостеле на окраине Москвы
Вертолет Ка-32 привлечен к тушению пожара, начавшегося утром на северо-западе Москвы в одном из административных зданий, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Там уточнили, что специалисты локализовали пожар на 2 тыс. кв. м, неизвестно, есть ли пострадавшие. В тушении пожара задействованы 155 человек и 45 единиц техники.
Ранее к тушению пожара на улице Сходненский тупик уже привлекли пожарный поезд. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что огонь появился на территории бывшего завода, где сейчас располагается хостел. Оттуда были эвакуированы порядка 300 человек, сообщили в МЧС России.
По данным МЧС, у здания частично обрушилась крыша.
Пожару присвоен третий ранг сложности.
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