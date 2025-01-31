Роспотребнадзор вновь назвал рыбу в Черном море пригодной для пищи

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Рыба в Черном море, где в декабре произошел разлив нефтепродуктов, по данным на 31 января, соответствует гигиеническим нормативам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство провело 866 исследований в Анапе и Ялте, чтобы оценить безопасность рыбной продукции.

Роспотребнадзор также продолжает «ежедневный лабораторный контроль в связи с загрязнением нефтепродуктами» побережий Краснодарского края и Республики Крым.

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за шторма. В общей сложности они перевозили 9,2 тыс. т мазута. По оценкам Минприроды, около 4 тыс. т вылилось в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на дне моря оказалось около 5 тыс. т мазута.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что не обнаружил загрязнений рыбы от разлива мазута в Керченском проливе, уточнив, что показатели безопасности находятся в пределах нормы. Сотрудники ведомства отобрали рыбу на пробы 15 января. Была исследована и черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег на набережной Андрея Первозванного в Севастополе, добавили в надзорном органе.