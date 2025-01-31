На северо-западе Москвы загорелся хостел
На северо-западе Москвы произошел пожар в административном здании.
По данным МЧС, площадь пожара на улице Сходненский тупик составляет 1,5 тыс. кв. м, у здания частично обрушилась крыша. Оттуда вывели около 50 человек.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что пожар произошел на территории бывшего завода, где сейчас располагается хостел. Собеседник агентства также сказал, что пожару присвоен третий ранг сложности. Внутри здания могут быть люди.
О том, что пожар начался в здании, где теперь находится хостел, также сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.
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