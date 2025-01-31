 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Общество ,  
0 

На северо-западе Москвы загорелся хостел

На северо-западе Москвы загорелся хостел
Video

На северо-западе Москвы произошел пожар в административном здании.

По данным МЧС, площадь пожара на улице Сходненский тупик составляет 1,5 тыс. кв. м, у здания частично обрушилась крыша. Оттуда вывели около 50 человек.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что пожар произошел на территории бывшего завода, где сейчас располагается хостел. Собеседник агентства также сказал, что пожару присвоен третий ранг сложности. Внутри здания могут быть люди.

О том, что пожар начался в здании, где теперь находится хостел, также сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

РБК запускает винный салон. Расписание

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»
Теги
МЧС Москва пожар хостел


 

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
В Финляндии рассказали, откуда взялись белые гранулы на берегуОбщество, 07:50
На северо-западе Москвы загорелся хостелОбщество, 07:40
На НПЗ в Волгоградской области возник пожар из-за дронаПолитика, 07:35
Переводы из России в соседние страны упали в 2024 годуФинансы, 07:30
Военные уничтожили 49 дронов над семью регионами России за ночьПолитика, 07:25
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:20
«Навязчивые» услуги: как закон затронет бизнес на миллиардыPro, 07:01
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
На складах скопилось рекордное количество новых машинБизнес, 07:00
Губернатор сообщил об отражении атаки пяти дронов на ЯрославльПолитика, 06:54
Мужчина напал с мачете на двух пассажиров поезда Томск — АдлерОбщество, 06:38
Лайнеру пришлось уйти на второй круг из-за вертолета за сутки до крушенияОбщество, 06:31
В Канаде умерла американка, которую более 50 лет разыскивали за убийстваОбщество, 06:07
МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на УкраинуПолитика, 05:46
Ростовский губернатор сообщил об отражении массированной атаки дроновПолитика, 05:43