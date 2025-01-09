Пассажир следовавшего в Москву рейса напал на женщину и угрожал взрывом

Пассажир рейса Нижнекамск — Москва ударил соседку по креслу и угрожал взорвать самолет. Мужчина был пьян. Борт приземлился в Шереметьево, дебошира задержали, взрывных устройств при осмотре не нашли

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Один из пассажиров рейса Нижнекамск — Москва в самолете напал на женщину и угрожал взорвать самолет, сообщают «Интерфакс» и РЕН ТВ.

В экстренных службах рассказали «Интерфаксу», что мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он напал на соседку по креслу и заявил о наличии у него взрывного устройства. РЕН ТВ сообщает, что пассажир никого не ранил и заявил, что у него было две бомбы.

Самолет посадили в Шереметьево, мужчину задержали. По данным РЕН ТВ, взрывных устройств не нашли.

В пресс-службе Шереметьево сообщили РБК, что, после того как получили информацию о мужчине, который утверждал, что пронес на борт взрывные устройства, самолет «направили на удаленное от терминалов и других воздушных судов место стоянки». «Пассажир, заявивший о наличии взрывных устройств, с признаками алкогольного опьянения снят с борта воздушного судна и доставлен в отделение полиции», — рассказали в Шереметьево.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления на транспорте (УТ) МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Согласно табло на сайте аэропорта Нижнекамска, в Москву оттуда 9 января вылетели четыре борта. Все они следовали в Шереметьево. Два рейса выполнялись утром, два — вечером. Рейс DP 6846 авиакомпании «Победа» вылетел в 17:01 вместо 16:25 (время совпадает с московским) и приземлился в Шереметьево в 18:40, следует из данных на сайте столичного аэропорта.

Рейс SU 1681 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Нижнекамска в 18:05 вместо 17:40 и прибыл в Шереметьево в 19:58 вместо 19:30.

Телеграм-канал Shot пишет, что задержанный — 42-летний директор компании по продаже бытовой химии из Набережных Челнов Дмитрий Гейль. По данным канала, ранее мужчину уже привлекали к ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» (ст. 20.21 КоАП, предусматривает штраф от 500 до 1500 руб. или административный арест до 15 суток).