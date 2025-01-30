Минобороны сообщило о перехвате 17 дронов над регионами России
Российские военные в период с 19.50 мск до 22.00 мск сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что 11 дронов сбили над Курской областью, еще по два — над Белгородской и Воронежской областями и Крымом.
В ночь на 30 января силы противовоздушной обороны России сбили пять дронов Вооруженных сил Украины — три над Белгородской областью и два над Брянской, сообщало Минобороны.
Накануне Минобороны отчитывалось, что за ночь с 28 на 29 января российские военные перехватили и ликвидировали 104 украинских беспилотника, при этом всего дронов сбили над территориями Курской и Брянской областей.
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