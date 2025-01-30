 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о перехвате 17 дронов над регионами России

Минобороны: с 19:50 до 22:00 над регионами России сбили 17 украинских дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные в период с 19.50 мск до 22.00 мск сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что 11 дронов сбили над Курской областью, еще по два — над Белгородской и Воронежской областями и Крымом.

В ночь на 30 января силы противовоздушной обороны России сбили пять дронов Вооруженных сил Украины — три над Белгородской областью и два над Брянской, сообщало Минобороны.

Минобороны сообщило о перехвате пяти дронов над двумя регионами за ночь
Общество
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Накануне Минобороны отчитывалось, что за ночь с 28 на 29 января российские военные перехватили и ликвидировали 104 украинских беспилотника, при этом всего дронов сбили над территориями Курской и Брянской областей.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ВСУ дроны Минобороны Военная операция на Украине


 

Материалы по теме
Минобороны сообщило о перехвате пяти дронов над двумя регионами за ночь
Общество
В Белгородской области дроны атаковали машину скорой
Политика
В Белгородской области при атаке дрона погибли женщина и ребенок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
Какие законы вступают в силу в февралеОбщество, 00:00
В ЦБ объяснили сокращение экспорта России к концу 2024 годаЭкономика, 00:00
В России впервые окрасили экспортную пшеницуОбщество, 30 янв, 23:58
В Минпросвещения предложили вернуть школьные дискотекиОбщество, 30 янв, 23:42
NYT сообщила о нехватке диспетчеров в аэропорту Рейгана в момент крушенияПолитика, 30 янв, 23:36
Минобороны сообщило о перехвате 17 дронов над регионами РоссииПолитика, 30 янв, 23:30
Неймар объявил о возвращении в «Сантос»Спорт, 30 янв, 23:28
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
В Испании произошел взрыв на заводе боеприпасов RheinmetallОбщество, 30 янв, 23:23
В Италии заблокировали китайский чат-бот DeepSeekОбщество, 30 янв, 23:14
Премьер Болгарии сообщил о семи претендентах на покупку НПЗ ЛУКОЙЛаБизнес, 30 янв, 23:04
Фицо рассказал, какой вариант транзита газа в Европу допускает КиевПолитика, 30 янв, 22:53
Кандидат на пост директора Нацразведки США ответила на слова о марионеткеПолитика, 30 янв, 22:47
Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла в возрасте 78 летОбщество, 30 янв, 22:32
Долг Украины перед МВФ, ЕС и Всемирным банком достиг почти половины ВВПЭкономика, 30 янв, 22:25