Минобороны сообщило о перехвате 17 дронов над регионами России

Минобороны: с 19:50 до 22:00 над регионами России сбили 17 украинских дронов

Российские военные в период с 19.50 мск до 22.00 мск сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что 11 дронов сбили над Курской областью, еще по два — над Белгородской и Воронежской областями и Крымом.

В ночь на 30 января силы противовоздушной обороны России сбили пять дронов Вооруженных сил Украины — три над Белгородской областью и два над Брянской, сообщало Минобороны.

Накануне Минобороны отчитывалось, что за ночь с 28 на 29 января российские военные перехватили и ликвидировали 104 украинских беспилотника, при этом всего дронов сбили над территориями Курской и Брянской областей.