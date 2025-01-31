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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Песков пояснил слова Трампа о контактах с Россией

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Эксклюзивы РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РБК слова американского лидера Дональда Трампа о контактах с Россией.

Трамп заявил, что США связались с Россией по поводу передачи останков погибших при крушении самолета в Вашингтоне россиян. Он сообщил, что не беседовал с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу катастрофы.

«Нет, я не говорил [с Путиным]. Не об этом», — сказал американский президент.

«Нет, не значит», — ответил Песков на вопрос РБК о том, значат ли слова Трампа то, что он с Путиным поговорил, но не о крушении самолета.

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Авторы
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Елена Чернышова


 

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