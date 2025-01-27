 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Турции в ловушке загоревшегося отеля оказались четверо рабочих

В Турции в ловушке загоревшегося отеля оказались четверо рабочих
Video

В Турции загорелся строящийся многоэтажный отель в провинции Аланья, на верхних этажах которого находились четверо рабочих, сообщила Hurriyet.

К зданию были направлены пожарные бригады, они спасли всех рабочих. По предварительным данным, в здании больше никого нет, уточнила газета со ссылкой на мэра Аланьи Османа Тарык Озчелика.

По данным Yenisafak, для спасения людей использовали подъемный кран, так как те оказались «в ловушке» на верхних этажах здания.

Сам пожар начался из-за того, что «от сварки загорелись кровати», сказал мэр.
К тому же в здании отеля находится много картонных изделий, отметил репортер DHA Алкын Биричик в эфире CNN TÜRK, уточнила Hurriyet.

Телекомментатор Недим Туркмен погиб при пожаре в турецком отеле
Общество
Недим Туркмен

Ранее в Турции в ночь на 21 января вспыхнул пожар в отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Болу. Всего погибли 78 человек, еще 51 получил ранения. Среди погибших немало семей с детьми. Так, жертвами огня стали 14 членов одной семьи: сотрудница компании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин, ее муж, трое детей и еще девять родственников.

Читайте РБК в Telegram.

Глава МИД Польши пошутил по поводу итогов выборов в Белоруссии

Умер племянник Олега Янковского

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Бывшую звезду сборной Бельгии задержали по делу о контрабанде кокаина

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Названы регионы России, где изменился коэффициент ОСАГО

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
пожар Турция стройка
Материалы по теме
Телекомментатор Недим Туркмен погиб при пожаре в турецком отеле
Общество
Владелец отеля в Турции обвинил в пожаре шеф-повара и электрика
Общество
При пожаре в турецком отеле погибли 14 человек из одной семьи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 18:07
В Британии решили «не дразнить» Францию названием новой подлодкиПолитика, 19:37
На пост главы Федерации фигурного катания выдвинули только СихарулидзеСпорт, 19:30
В Англии закрылся старинный паб, который проработал 460 летВино, 19:14
Соавтор хита «Сигма-бой» ответил на критику трека в ЕвропеОбщество, 19:11
Жертвой нападения с ножом в Стамбуле стал сын итальянского шеф-повараОбщество, 19:09
В здание мэрии Москвы на Тверской начнут пускать посетителейГород, 18:59
«Локомотив» отдал Педриньо в аренду «Куябе»Спорт, 18:56
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 18:50
Путин обсудил с президентом Бразилии урегулирование конфликта на УкраинеПолитика, 18:50
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 18:46
В Москве появится система борьбы с громкими автомобилямиГород, 18:46
Адвокат Михаила Ефремова опроверг сообщения о кинопробах в колонииОбщество, 18:44
Мединский представил учебник по военной истории России «для мальчиков»Политика, 18:36
Прокуратура потребовала отменить приговор Шарлоту как слишком мягкийОбщество, 18:36