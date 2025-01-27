В Турции в ловушке загоревшегося отеля оказались четверо рабочих
В Турции загорелся строящийся многоэтажный отель в провинции Аланья, на верхних этажах которого находились четверо рабочих, сообщила Hurriyet.
К зданию были направлены пожарные бригады, они спасли всех рабочих. По предварительным данным, в здании больше никого нет, уточнила газета со ссылкой на мэра Аланьи Османа Тарык Озчелика.
По данным Yenisafak, для спасения людей использовали подъемный кран, так как те оказались «в ловушке» на верхних этажах здания.
Сам пожар начался из-за того, что «от сварки загорелись кровати», сказал мэр.
К тому же в здании отеля находится много картонных изделий, отметил репортер DHA Алкын Биричик в эфире CNN TÜRK, уточнила Hurriyet.
Ранее в Турции в ночь на 21 января вспыхнул пожар в отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Болу. Всего погибли 78 человек, еще 51 получил ранения. Среди погибших немало семей с детьми. Так, жертвами огня стали 14 членов одной семьи: сотрудница компании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин, ее муж, трое детей и еще девять родственников.
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