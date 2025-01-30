Российские дипломаты заявили об ожидании от США данных о погибших
Посольство России в США в скором времени ожидает от Госдепартамента Соединенных Штатов информации о погибших россиянах. Об этом дипмиссия сообщила в своем телеграм-канале.
«В ближайшее время ожидаем получения сведений от Государственного департамента о погибших россиянах», — говорится в публикации.
Помимо этого, дипломаты выразили признательность американским властям за слова поддержки семьям погибших и готовность помочь с передачей останков в Россию.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования по поводу гибели людей в авиакатастрофе, в том числе россиян. «Среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень, очень жаль», — сказал он во время пресс-конференции в Белом доме.
Политик также заявил, что США связались с Россией по поводу передачи останков погибших в катастрофе.
В ночь на 30 января при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. На борту самолета находились 64 человека, в том числе бывшие чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Спасательную операцию уже прекратили в связи с тем, что шансов найти выживших нет.
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