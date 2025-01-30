Росстат заявил об использовании всех планшетов в ходе переписи 2021 года

Перепись населения в отдаленных территориях Республики Алтай, 2021 год (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Все планшеты, которые применялись для проведения Всероссийской переписи населения в 2020–2021 годах, продолжают использоваться, часть из них была использована впоследствии на других мероприятиях, а часть — упакована и размещена на складах для последующей передачи. Об этом РБК сообщили в Росстате.

«Все 359,9 тыс. планшетов на операционной системе «Аврора» использовались во время первой цифровой Всероссийской переписи населения. Росстат продолжает использовать планшеты, закупленные в 2019 и 2020 годах для проведения статистических мероприятий», — сказано в сообщении.

Так, 60 тыс. планшетов, по информации ведомства, было передано в органы власти и государственные организации. Часть из них в дальнейшем также будет использоваться в регионах, в том числе для проверки электронных охотничьих билетов.

«На текущий момент остальные планшеты хранятся на складах в заводской упаковке для их дальнейшей передачи и использования», — пояснили в Росстате.

Применение переписных планшетов началось с 2019 года после того, как они прошли необходимые проверки. Часть из них использовали переписчики Сельскохозяйственной микропереписи летом 2021 года, затем они же использовались при проведении Всероссийской переписи населения осенью 2021 года.

На планшетах переписные листы заполняли 267,5 тыс. переписчиков, 44,5 тыс. инструкторов применяли планшеты на стационарных участках переписи, а еще 44,5 тыс. контроллеров использовали устройства для проверки качества сбора данных от населения.

О решении закупить российские планшеты для проведения переписи населения было объявлено в декабре 2019 года. Счетная палата впоследствии провела аудит, в результате которого обнаружила, что более 80% электронных планшетов, закупленных Росстатом для разных статистических нужд, включая перепись населения, не используются и лежат на складах территориальных подразделений в упакованном виде. На их покупку ведомство потратило более 9 млрд руб. из бюджета. В Счетной палате отметили, что Росстат решил продолжать закупать электронику для Всероссийской сельскохозяйственной переписи, намеченной на 2027 год.