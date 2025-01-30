Власти Днепропетровской области призвали жителей покинуть опасные районы
Власти Днепропетровской области призвали жителей прифронтовых территорий покинуть опасные районы. Об этом написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале. В своем обращении он попросил жителей тщательно оценить все риски и быть готовыми к любой ситуации.
Лукашук подчеркнул, что, если есть возможность покинуть опасные территории, лучше сделать это заранее, отметив, что областная военная администрация готова обеспечить выезд из опасных зон и предоставить безопасные места для проживания.
Глава областного совета уточнил, что на данный момент официальная эвакуация из прифронтовых общин не объявлена и каждый гражданин должен самостоятельно принимать решение, исходя из текущей ситуации.
В начале января 2025 года власти Харьковской области объявили об эвакуации 11 тыс. человек с прифронтовых территорий. В первую очередь были вывезены семьи с детьми с купянского и боровского направлений. Эвакуация продолжается, несмотря на отказы некоторых жителей.
Кроме того, по заявлению областных властей, жителям прифронтовых населенных пунктов, где нет централизованного газоснабжения, начали передавать баллоны со сжиженным газом.
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