Пушилин сообщил о заходах российских военных в Днепропетровскую область
Разведподразделения российской армии периодически заходят в Днепропетровскую область, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямого эфира в своем телеграм-канале.
«На Покровском направлении наши разведчики заходят при необходимости и в сам Покровск, и в Днепропетровскую область», — сказал Пушилин.
Кроме того, по словам главы ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении в районе поселка Великая Новоселка в Волновахском районе. Потеря этой территории для ВСУ будет означать большие проблемы с логистикой, добавил Пушилин.
18 января в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр», которые взяли под контроль Петропавловку, поразили силы семи механизированных бригад ВСУ. Украина потеряла до 585 военнослужащих, добавили в министерстве. Времевку взяли части группировки войск «Восток», которые «продолжили продвижение в глубину обороны противника».
Читайте РБК в Telegram.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов