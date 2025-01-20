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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил о заходах российских военных в Днепропетровскую область

Пушилин: российские разведчики периодически заходят в Днепропетровскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Разведподразделения российской армии периодически заходят в Днепропетровскую область, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямого эфира в своем телеграм-канале.

«На Покровском направлении наши разведчики заходят при необходимости и в сам Покровск, и в Днепропетровскую область», — сказал Пушилин.

Кроме того, по словам главы ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении в районе поселка Великая Новоселка в Волновахском районе. Потеря этой территории для ВСУ будет означать большие проблемы с логистикой, добавил Пушилин.

Минобороны сообщило о взятии под контроль Петропавловки и Времевки в ДНР
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

18 января в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр», которые взяли под контроль Петропавловку, поразили силы семи механизированных бригад ВСУ. Украина потеряла до 585 военнослужащих, добавили в министерстве. Времевку взяли части группировки войск «Восток», которые «продолжили продвижение в глубину обороны противника».

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Военная операция на Украине Днепропетровская область Денис Пушилин
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