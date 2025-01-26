В Подмосковье задержали мигранта, подозреваемого в истязании дочери

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В городе Лобня Московской области задержали мужчину, подозреваемого в истязании дочери, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, подозреваемый — иностранный гражданин, его семья находится на территории России нелегально. С января 2024 года мужчина систематически избивал свою дочь 2012 года рождения и пытал ее раскаленными металлическими предметами, говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчину подозревают в истязании (п. «г, д, е» ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса России), по этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, организована проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ст. 293 (халатность).

Ранее в декабре 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о том, что в Адыгее супружеская пара — отец и мачеха — избивает детей и издевается над ними.

Мать пострадавших детей ранее сообщила краснодарскому порталу «Альфа news», что ее сын и две дочери регулярно подвергались побоям со стороны отца и сексуальному насилию со стороны мачехи.