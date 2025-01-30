Взятку в ₽10 млн от имени гендиректора «Фонбета» передали на заправке

Суд по делу экс-главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, 30 января 2025 года (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посредники на заправке в Красногорске передали 10 млн руб. из суммы взятки в 60 млн руб., в даче которой обвинили экс-главу «Фонбета» Сергея Анохина. Об этом сообщила подмосковная прокуратура.

Деньги получил сотрудник правоохранительных органов, который действовал «в рамках оперативного эксперимента». Эксперимент прошел 28 января.

По данным прокуратуры, гендиректор букмекерской компании решил дать взятку в декабре 2024 года, желая скрыть результаты расследования правоохранителями деятельности аффилированных с ним коммерческих организаций.

Как сообщил Следственный комитет, речь идет о хищении Анохиным бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы.

Для дачи взятки Анохин нашел посредников — одного из руководителей подразделений столичного МВД и частного детектива, уточняет прокуратура. Посредники договорились передать 10 млн руб. оперативному сотруднику, однако Анохину они заявили, что требуется 60 млн руб.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по ч. 4 и 5 ст. 291.1 Уголовного кодекса — посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Самого экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержали 29 января. Тверской суд Москвы отправил его под арест 30 января.