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Взятку в ₽10 млн от имени гендиректора «Фонбета» передали на заправке

Суд по делу экс-главы букмекерской компании &laquo;Фонбет&raquo; Сергея&nbsp;Анохина, 30 января 2025 года
Суд по делу экс-главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, 30 января 2025 года (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посредники на заправке в Красногорске передали 10 млн руб. из суммы взятки в 60 млн руб., в даче которой обвинили экс-главу «Фонбета» Сергея Анохина. Об этом сообщила подмосковная прокуратура.

Деньги получил сотрудник правоохранительных органов, который действовал «в рамках оперативного эксперимента». Эксперимент прошел 28 января.

Суд арестовал экс-главу «Фонбета» Сергея Анохина по обвинению во взятке
Общество
Сергей Анохин

По данным прокуратуры, гендиректор букмекерской компании решил дать взятку в декабре 2024 года, желая скрыть результаты расследования правоохранителями деятельности аффилированных с ним коммерческих организаций.

Как сообщил Следственный комитет, речь идет о хищении Анохиным бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы.

Для дачи взятки Анохин нашел посредников — одного из руководителей подразделений столичного МВД и частного детектива, уточняет прокуратура. Посредники договорились передать 10 млн руб. оперативному сотруднику, однако Анохину они заявили, что требуется 60 млн руб.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по ч. 4 и 5 ст. 291.1 Уголовного кодекса — посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Самого экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержали 29 января. Тверской суд Москвы отправил его под арест 30 января.

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Фонбет взятка прокуратура посредничество автозаправка Красногорск
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