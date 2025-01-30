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Технологии и медиа ,  
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В ЦАГИ разработали концепцию вертолета самолетного типа

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) запатентовали конструкцию летательного аппарата, способного в полете трансформироваться из вертолета в самолет. Об этом в интервью «Известиям» сообщил научный руководитель института, вице-президент РАН, академик Сергей Чернышев.

Аппарат оснащен несущим винтом, который при определенных режимах полета фиксируется и выполняет функцию крыла. При этом толкающие двигатели продолжают работу, обеспечивая движение по самолетному принципу. Такая компоновка сочетает преимущества вертикального взлета и посадки с высокой скоростью горизонтального полета.

В ЦАГИ отмечают, что разработка подобных инновационных конструкций — одно из ключевых направлений деятельности института. Однако после патентования концепции требуется длительная работа по созданию технологий, обеспечивающих безопасность и аэродинамическую эффективность аппарата.

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В апреле 2024 года военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» получила патент на беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем и крылом сложной формы.

Согласно документации, беспилотник создан в интегральной компоновке по балансировочной схеме «утка». Такая конструкция обеспечивает высокие скоростные и маневренные характеристики, а производство аппарата возможно с использованием отечественного оборудования и материалов.

Основная цель разработки — улучшение летных характеристик по сравнению с существующими аналогами. Крыло сложной формы призвано повысить аэродинамическое качество и коэффициент подъемной силы. Ожидается, что такая конфигурация улучшит управляемость аппарата на больших углах атаки и снизит его волновое сопротивление.

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