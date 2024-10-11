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В России разработали концепт-проект нового авианосца

Крыловский центр разработал концепт-проект авианосца, решение о строительстве должны принять власти России, заявил гендиректор Олег Савченко. В составе ВМФ один подобный крейсер — «Адмирал Кузнецов», который с 2018-го в ремонте
Испытание моделей надводных кораблей и подводных лодок в мореходном бассейне научно-исследовательского института &laquo;Крыловский государственный научный центр&raquo; в Санкт-Петербурге
Испытание моделей надводных кораблей и подводных лодок в мореходном бассейне научно-исследовательского института «Крыловский государственный научный центр» в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

В России разработали концептуальный проект нового морского авианесущего комплекса, который может быть использован «при принятии руководством страны решения о строительстве такого корабля», заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олег Савченко.

По словам главы КГНЦ, помимо специалистов центра в этой работе были задействованы руководство Военно-морского флота (ВМФ) и его научно-исследовательские организации, в частности Невское проектно-конструкторское бюро.

«Результатом этой большой совместной работы является тот самый солидный научно-технический задел, который может быть использован при принятии руководством страны решения о строительстве такого корабля», — сказал Савченко.

Гендиректор КГНЦ отверг предположение, что «проект похоронен», так как его концептуальная разработка была завершена два года назад. «В процессе аванпроектирования мы встречались со многими военными и экспертами, которые говорили, что современный ВМФ без авианесущей составляющей не в состоянии выполнить все поставленные задачи. Думаю, время новых российских авианосцев еще придет», — уточнил он.

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Савченко добавил, что специалисты «все равно не стоят на месте в этом вопросе» — оценивают и анализируют опыт стран, в частности Индии и Китая, которые с помощью России начинали строительство авианесущих кораблей. «Это очень важно и полезно», — заключил он.

КГНЦ был основан еще в 1894 году в Санкт-Петербурге. Он позиционирует себя как один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования. В 2008-м правительство внесло КГНЦ в перечень системообразующих организаций России. Последние финансовые показатели компании — от 2018 года. Тогда выручка составила 5,03 млрд руб., убыток — 979,01 млн руб.

В состав ВМФ России входит единственный тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», он находится в ремонте с 2018 года.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия авианосец конструкторское бюро проект Крыловский центр Олег Савченко ВМФ
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