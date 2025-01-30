Глава Минтранса США согласился с оценкой Трампа исхода авиакатастрофы

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Столкновение пассажирского самолета American Airlines и военного вертолета Black Hawk можно было предотвратить. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи, его слова передает CNN.

«Мы подождем, пока вся информация поступит, но… По тому, что я видел до сих пор, думаю ли я, что это можно было предотвратить? Безусловно», — сказал министр транспорта Шон Даффи.

Министр согласился с американским президентом Дональдом Трампом в том, что столкновение «нужно было предотвратить».

Ранее Трамп раскритиковал действия пилотов и авиадиспетчеров. «Почему вертолет не поднялся, не спустился или не сделал вираж? Почему диспетчеры не сообщили экипажу вертолета, что делать, вместо вопроса, видят ли они самолет?» — написал он в соцсети Truth Social.

По словам политика, трагедии можно было избежать.

Самолет American Airlines с 64 людьми на борту столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, минувшей ночью. Лайнер летел из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, а вертолет выполнял учебный полет. Обломки самолета рухнули в реку Потомак.

Спасатели уже достали тела более 30 погибших. Спасательная операция на месте крушения прекращена, потому что шансов найти выживших нет, заявил начальник пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли.