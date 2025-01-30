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Володин направил конгрессу США обращение из-за слов о покушении на Путина

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в конгресс США и ООН обращение после слов американского журналиста Такера Карлсона о том, что экс-президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Энтони Блинкен обсуждали возможность покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеграм-канал нижней палаты парламента.

Володин отметил, что Госдума восприняла информацию Такера Карлсона «с крайним возмущением и одновременно со всей серьезностью». В этой связи Володин потребовал от американского конгресса провести тщательное расследование информации, а в случае ее подтверждения призвал привлечь виновных «к неотвратимому наказанию».

По его словам, тот факт, что Байден и Блинкен никак не отреагировали на слова журналиста, следует расценивать «как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности», а сам факт обсуждения убийства главы государства является преступлением, а также «несет серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и может привести к мировой ядерной войне».

Володин призвал расследовать слова Карлсона о попытке США убить Путина
Политика
Такер&nbsp;Карлсон

28 января Такер Карлсон в беседе с американским журналистом Мэттом Таибби заявил, что экс-госсекретарь США Энтони Блинкен активно поддерживал идею настоящей войны, чтобы «устранить Путина». По словам Карлсона, команда Байдена предпринимала подобные попытки, так как ей нужен был хаос как «защитный экран». При этом Карлсон не привел никаких доказательств или деталей, подтверждающих эти слова, включая информацию о том, как, когда и где это могло произойти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Карлсона, заявил, что российские спецслужбы находятся в постоянной готовности и в полной мере обеспечивают безопасность главы государства.

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Владимир Путин

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7 октября 1952 года
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Джо Байден

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