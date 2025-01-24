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Общество ,  
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Россиянин выкинул 13-летнего сына из катера в Таиланде

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Россиянин в провинции Пханг Нга на юге Таиланда выкинул своего 13-летнего сына из катера, ребенок попал под винт и погиб, пишет Thairath. По словам мужчины, он не может давать показания из-за потери памяти.

По данным издания, это произошло во время путешествия по Суринским островам — отдых в Суринском национальном парке отец и сын забронировали в ноябре 2024 года. Когда катер уже приближался к берегу, 45-летний россиянин Артем Бугорский схватил сына за ноги и сбросил в воду, затем прыгнул в воду вслед за ним.

Катер остановили, и экипаж попытался спасти их. Подросток скончался от полученных ранений, а мужчина поранил плечо и голову, его доставили в больницу.

Позднее следователь допросил россиянина, чтобы узнать мотив преступления, но тот дал путаный ответ и заявил, что не может давать показания из-за потери памяти. Мужчину отправили в центр судебной медицины для получения доказательств и взяли под стражу для дальнейшего судебного разбирательства.

По данным Thairath, погибший мальчик был гражданином Таиланда, а не России.

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Фото:СУ СК России по Нижегородской области

В октябре 2024 года россиянка Екатерина Бурназкина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и оставила его там. Новорожденного нашла уборщица. Гражданка России собиралась улететь в Москву, но ее успели задержать до вылета. Позднее она заявила, что не подозревала о своей беременности из-за лишнего веса. Турецкие правоохранительные органы завели уголовное дело, Бурназкину задержали и отправили в изолятор.

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Таиланд жестокое обращение с детьми погибшие
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