Спасатели достали тела более 30 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Более 30 тел извлечены из реки Потомак, куда упали обломки столкнувшихся самолета American Airlines и военного вертолета, об этом сообщает NBC Washington со ссылкой на два источника, знакомые с ходом спасательных работ.
Спасательная операция продолжалась всю ночь в сложных условиях, подчеркивает издание.
Самолет American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся с вертолетом Black Hawk незадолго до посадки, над рекой Потомак. На борту потерпевшего крушение самолета находились 60 пассажиров, включая тренеров и фигуристов сборной США, возвращавшихся с чемпионата США, и четыре члена экипажа, а в военном вертолете, который выполнял учебный полет, были трое солдат. О выживших в катастрофе не сообщали.
Сотрудник Управления безопасности гражданской авиации Австралии Тони Стэнтон рассказал, что на диспетчерской вышке в Вашингтоне используются разные частоты для связи с вертолетами и самолетами. Он предположил, что поэтому причиной крушения могло стать «отсутствие у пилотов понимания ситуации».
По информации ТАСС и «РИА Новости», среди пассажиров разбившегося самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.
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