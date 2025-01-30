Эксперт предположил, что экипаж Black Hawk не выполнил команду диспетчера
Экипаж вертолета Black Hawk перед столкновением над Вашингтоном попросили держаться на безопасном расстоянии от самолета Bombardier CRJ700, но неизвестно, что послужило причиной этой просьбы. На это в интервью CNN обратил внимание сотрудник Управления безопасности гражданской авиации Австралии Тони Стэнтон.
Он также задался вопросом, «что заставило экипаж Black Hawk не соблюдать дистанцию». «Это один из вопросов, который мне было бы интересно изучить, будучи следователем», — сказал эксперт.
Стэнтон также добавил, что на диспетчерской вышке в Вашингтоне используются разные частоты для связи с вертолетами и самолетами. Он отметил, что поэтому причиной крушения могло стать «отсутствие у пилотов понимания ситуации».
Самолет American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся с вертолетом Black Hawk незадолго до посадки, над рекой Потомак. На борту потерпевшего крушение самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в военном вертолете, который выполнял учебный полет, были трое солдат. О выживших в катастрофе не сообщалось.
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