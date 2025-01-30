В Кремле рассказали о подготовке послания Путина Федеральному собранию

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Global Look Press)

Сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут объявлены своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подготовка послания — это процесс, растянутый по времени, она идет своим ходом», — отметил он.

В конце ноября 2024 года Песков сообщил, что подготовка к посланию президента парламенту уже началась.

Путин ежегодно обращается с посланием Федеральному собранию.

В 2024 году оно было оглашено 29 февраля. Тогда послание Путина стало рекордным по длительности. Оно началось в 12:14 мск, а закончилось в 14:20, таким образом, его длительность составила 2 часа 6 минут. Это послание стало для Путина 19-м по счету.

Тогда Путин затронул темы новых мер социальной поддержки и борьбы с бедностью. Путин также говорил об отношениях России с западными странами и современном российском вооружении. Президент объявил о запуске пяти новых национальных проектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».